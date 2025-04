Marchisio a Sky: 'Vedrei bene Yildiz in King's League' e su Koopmeiners...

un' ora fa



L'ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio ha parlato ai microfoni di Sky da un evento legato alla King's League. Le sue parole:



JUVENTUS CONTRO LA ROMA– "Mi aspetto da parte della Juve grande voglia di vincere a Roma. Ad oggi ogni partita può fare la differenza. Una grande squadra non può accontentarsi del pareggio, deve andare a Roma con grande carattere come ha sempre dimostrato la Juventus ed è nel suo DNA. Tudor lo conosce bene".



KOOPMEINERS – "Quando c’è un cambio di allenatore non è facile gestire un giocatore in difficoltà. Mi auguro che lui possa trovare la forma migliore, fisica ma soprattutto mentale. All’Atalanta ha dimostrato il suo valore e che qualità ha. Quest’anno tanti giocatori della Juventus non hanno dimostrato il loro valore. Mi auguro che lui come tutta la squadra possano intraprendere un percorso vincente da qui alla fine del campionato".