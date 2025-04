Marchisio a La Stampa: 'La Juve non può permettersi di non andare in Champions. Se ci va, Tudor va confermato'

ANP/AFP via Getty Images

Le parole di Marchisio

ha rilasciato un'intervista esclusiva a La Stampa, nel corso della quale ha avuto anche modo di parlare di Juventus, con la formazione bianconera coinvolta nella bagarre per la qualificazione alla prossima Champions League.- "La Juve ci andrà? Da grande tifoso, lo spero. Bisogna pensare al presente, a vincere. Non tanto al gioco. Abbiamo visto anche i risultati delle altre si capisce quanto è dura raggiungere l'obiettivo. La Juve ha un calendario difficile, ma se indossi questa maglia devi in qualche modo portare a casa le prossime partite ed entrare in Champions".

- "Conosce benissimo l'ambiente, è stato scelto per questo. Subentrare non è mai semplice, deve raggiungere l'obiettivo, poi dipende dalla società. Ma se dovesse farcela sarebbe giusto riconfermarlo. La Juve non può permettersi di non andare in Champions.- "Me lo ricordo bene e ha subito trasmesso il suo dna al Napoli. Il calendario non aiuta l'Inter, ma so già che Conte è lì come un martello per tenere alta la tensione di tutti i suoi giocatori per arrivare all'obiettivo".- "L'ultima vittoria è arrivata con un nucleo juventino. Nel dna della Nazionale e di questa squadra c'è sempre stato uno zoccolo duro comune nei cicli importanti".