Claudio, a Tuttosport, ha parlato di percorsi vecchi e nuovi."Quella notte me la ricorderò per sempre. Non giocavo l’amichevole con il Notts County perché chi giocava tre giorni dopo la prima di campionato con il Parma era in panchina. E le panchine erano, come sappiamo bene, incastonate nelle tribune. Per cui ho vissuto quella sera come un tifoso della Juventus che vede il nuovo stadio. E mi sono emozionato. E’ stata una serata magica, venivamo da un periodo brutto, da due settimi posti, ma quella sera tutto si azzerava, ci sentivamo grandi. Quella sera ha avuto un effetto nella stagione del primo scudetto di Conte, così come lo Stadium. Ora più freddo? Un male, perché nei primi anni del ciclo fu il dodicesimo uomo nel vero senso della parola. Era stato un fattore decisivo nella vittoria finale. Ora, che la squadra deve iniziare un nuovo ciclo, sarebbe importante che i tifosi capissero quanto possono essere importanti nel lanciare questa squadra e i giovani in particolare. Nelle notti di campionato e di Champions"."In Champions? Bella partita, di ricordi e di emozione. Anche se sono stato solo un anno allo Zenit, resto molto legato al club e ai miei ex compagni. Me la sentivo quasi. E’ una sensazione particolare, ma bella. I rischi? Non il freddo. Con lo stadio coperto e climatizzato a 18 gradi costanti non c’è il rischio del gelo russo. Per il resto lo Zenit è una bella squadra, solida, anche se il livello tecnico è inferiore a quello della Juventus. Hanno nuovi sudamericani. E’ una squadra che ha buona qualità, non eccelsa, ma buona. In compenso hanno grande fisicità e poi l’ariete Dzyuba, un giocatore fondamentale per loro, perché è un attaccante forte fisicamente, efficace non solo come finalizzatole ma anche come boa di salvataggio, perché nelle difficoltà le riesce a prendere tutte lui. E’ un centravanti atipico, perché fa molti assist, spesso per Azmoun, l’altro attaccante, più veloce e scattante, e in generale è sempre pronto a dare una mano alla squadra. Il gioco passa moltissimo da lui. Non è un avversario semplice. Per nulla. Quello della Juventus è un girone non facile, poi la superiorità tecnica è evidente"."Mi piace molto. E’ bello e voglio approfondirlo. La partenza da commentatore fu ad Amsterdam con l’Olanda, nelle qualificazioni, e rientrare in uno stadio senza pubblico, sentire le grida dei miei compagni in campo era stato brutto. Quasi da non provare emozione per una partita di calcio. Poi è stato un crescendo e quando all’inaugurazione prima di Italia-Turchia ho sentito l’Olimpico cantare l’inno mi sono commosso. Erano solo quindicimila, ma sembrava il Maracanà pieno con 100mila spettatori. All’inizio era stato drammatico, vedere il mio mondo in stato di coma, poi l’apoteosi della finale, un cerchio che si è chiuso in modo meraviglioso"."Una sera prima delle semifinale sono andato in albergo. E l’ho visto sereno. Aveva il volto di uno che non sentiva nessuna pressione. La faccia che diceva: “Ci siamo, tranquillo, ci siamo e vinciamo”. Quando senti che stai bene, senti che la porti a casa. L’unico momento difficile, per me, è stata la partita con l’Austria: lì eravamo cotti, se non ci salvava il Var su quel gol eravamo fuori. Ma superato quell’ostacolo, il gruppo aveva ritrovato smalto e consapevolezza e il finale è stato un’apoteosi".