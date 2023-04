Claudio, al Basement di Gianluca, parla così della penalizzazione della"Adesso parlo da tifoso aspetto per capire cosa succederà da qui alla fine dell'anno. Ovvio che poi c'è il campo di mezzo e da tifoso cerchi di abbandonare e quello e concentrarti sulla partita, però indipendentemente dal risultato sai che c'è qualcosa che dovrà essere chiuso e sotto quell'aspetto li non è semplice"."L'unica cosa che posso dire è che dare una penalizzazione in questo momento della stagione, ma non per la Juventus ma in generale se dovesse succedere in futuro, non credo sia una cosa giusta in mezzo campionato che sta andando avanti con ancora molte partite. Sarebbe stato più opportuno aspettare la fine dell'anno e capire cosa sarebbe venuto fuori"."Non è soltanto per la Juventus ma anche per le altre squadre, cambia totalmente. Visto anche cosa sta succedendo in Premier mi auguro che gli enti più importanti come UEFA e FIFA sul caso plusvalenze, bilanci e stipendi arrivino a regole ben precise per far rispettare il calcio, per ripulirlo. In questi anni, con il covid o senza covid, ha bisogno di essere cambiato".