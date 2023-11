L'ex calciatore della Juve, Marco Marchionni, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a IlBiancoNero.com, dove ha parlato anche dell'evoluzione che ha subito il reparto difensivo.'Più che compattezza arretrata credo che lo sia di tutta la squadra. Quando non si prende gol il merito è di tutta la squadra e non soltanto dei difensori. E' merito dell'allenatore che è riuscito a far capire agli attaccanti che devono correre e quando questo avviene i difensori sono molto più avvantaggiati. La parte fondamentale è stata il lavoro di Allegri'.