Intervenuto ai microfoni di Radio Firenzeviola, l'ex centrocampista di Juve e Fiorentina Marco Marchionni, ha rilasciato delle dichiarazioni sul possibile trasferimento in viola di Arthur.'Aspettavamo da tanto che la Viola tornasse a giocarsi un trofeo. È stata una bella stagione. Cosa manca? Va chiesto all'allenatore che ha in mano tutto e sa benissimo cosa manca. Da fuori ci sono dei reparti che vanno rinforzati ma Italliano ha saputo far giocare bene la squadra quindi non possiamo che fargli elogi: ha sempre fatto bene e ha dimostrato il suo valore'.