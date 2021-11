Marco, ex della, ha parlato del match dei bianconeri contro la Lazio ai microfoni del sito lalaziosiamonoi.it: "Per chi è più importante? Per entrambe, ma forse un po' di più per Allegri. Se continua la tendenza negativa, per la Juventus inizia ad essere un problema". Sulle assenze, Marchionni non ha dubbi: "Pesano di più per la Lazio, Immobile è molto importante per l’economia della squadra sia per carisma che per leadership. Altri giocatori invece possono determinare nella Juventus al posto di Dybala. Chi toglierei alla Lazio se fossi Allegri? Proprio Sarri, che ha dato un gioco e sicurezza alla squadra, è lui l'artefice principale dell'andamento di questa Lazio". Come finirà, per Marchionni, Lazio-Juve: "I biancocelesti giocano in casa e hanno più possibilità, ma se la Juve fa la Juve può far girare la partita dalla parte giusta".