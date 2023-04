In un’intervista rilasciata in esclusiva a IlBiancoNero.com, l’ex centrocampista della Juve Marco Marchionni ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla stagione di Mattia Perin.'Questa è la parte fondamentale di ogni squadra. Avere la possibilità di avere un gruppo unito è il massimo. E' stato un bel gesto perchè Perin è stato decisivo per la vittoria della Juve e ha dimostrato di non essere secondo a nessuno'.