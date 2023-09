Intervenuto in esclusiva a IlBiancoNero.com, l'ex centrocampista della Juve Marco Marchionni ha parlato anche del momento delicato che sta vivendo Locatelli.'Questa è una domanda che dovresti fare all'allenatore che li ha avuti sotto mano. Quando sei alla Juve devi sempre eccedere, devi dimostrare sempre qualcosa e rendere al massimo. Se sta trovando difficoltà sarà supportato dal gruppo e dall'allenatore per cercare di superarle. Quando si è importanti per una squadra le situazioni di posizioni, ruolo o fasi di gioco, si risolvono'.