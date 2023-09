L’ex centrocampista della Juve, Marco Marchionni, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva i microfoni de IlBianconero.com, dove ha parlato anche della lotta scudetto.“Io credo che l'Inter è la squadra che ha i giocatori più importanti per ambire al titolo. Il Milan ha fatto un ottimo mercato ed è partito benissimo, la Juve è obbligata a puntare allo scudetto, così come il Napoli. Queste sono quelle che ambiscono di più al titolo. La Lazio ha avuto difficoltà nel mercato, la Roma si è già staccata troppo rispetto a quelle che sono avanti e i punti persi alla lunga peseranno".