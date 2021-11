, a Il Pallone Gonfiato, parla dell'inizio della Juventus: "Credo che nessuno si aspettasse un inizio così della Juve, proprio per via del ritorno di un grande allenatore come Allegri: poi però le partite vanno giocate sul campo, e i risultati non sono arrivati. Lui però ha le capacità di ribaltare la situazione, e abbiamo visto in Champions come sia riuscito a fare un altro tipo di partita rispetto a quelle dell'ultimo periodo in campionato".