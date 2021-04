Il doppio ex di Fiorentina-Juve, Marco Marchionni, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno.



PARTITA SENTITA - "La partita è sentitissima, c'è un aria diversa dalle altre gare a Firenze. Per quanto riguarda la Fiorentina vincendo si allontanerebbe dalla zona calda oltre a battere la Juventus. Quest'anno i bianconeri hanno fatto meno di quanto ci si potesse aspettare ma Pirlo ha comunque fatto un gran lavoro. La Juventus non va comunque sottovalutata, è abituata ad un certo tipo di partite".



CHIESA - "Credo che sia molto riduttivo dire che sposta tanto, è un ottimo giocatore che sta facendo grandi cose. E' triste immaginare una partita così senza pubblico, il Franchi sarebbe stato pieno. Mi aspetto una grande partita domani, la Fiorentina con una gara può riscattare un'intera stagione".



PRANDELLI - "Mi dispiace tantissimo quello che ha vissuto, ha dimostrato a tutti che viene prima l'amore per la maglia rispetto agli interessi personali. Iachini sta gestendo al meglio la situazione, ha tutte le carte in regola per far bene, credo che anche lui si sarebbe aspettato una stagione diversa".