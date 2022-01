Le parole di Marco Marchionni a ilBianconero.com:



"Come valuti il lavoro svolto fino a questo momento da Allegri?



‘Partiamo dal presupposto che uno può fare sempre meglio di quanto abbia fatto. Se però consideriamo le difficoltà che ha avuto Allegri in primis e la Juve poi, non possiamo dire che abbia fallito, anzi. Se vediamo la classifica e l’andamento delle antagoniste, possiamo dire che vuoi o non vuoi la Juve è sempre li e questo è frutto di un grande lavoro. Fino a che la matematica lo consentirà i bianconeri sono in piena corsa per lo Scudetto, anche se l’Inter a mio avviso è piu forte e alla fine credo che lo rivinceranno loro’."