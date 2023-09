La Juve si presenta alla sosta in una posizione di classifica vantaggiosa rispetto ad un anno fa, con il Milan e l'Inter che comandano a punteggio pieno, ma con i bianconeri che tengono il passo delle milanesi a due punti di distacco. Ad analizzare l'avvio di stagione della Vecchia Signora è stato l'ex bianconero Marco, che ha rilasciato delle dichiarazioni inai microfoni de, dove sono stati toccati anche altri temi."L'avvio è stato ottimo., anche se ti chiami Juve e sai che devi sempre vincere. I risultati ottenuti in queste prime partite sono stati davvero importanti e vanno oltre il punteggio del campo".. Il Milan ha fatto un ottimo mercato ed è partito benissimo,, così come il Napoli. Queste sono quelle che ambiscono di più al titolo. La Lazio ha avuto difficoltà nel mercato, la Roma si è già staccata troppo rispetto a quelle che sono avanti e i punti persi alla lunga peseranno".Sono successe cose particolari ed è stato fatto un mercato mirato in cui allenatore e società hanno cercato di rispettare le esigenze di entrambi"."Solo il tempo potrà dirlo, parliamo di due giocatori molto forti. Vlahovic è più giovane, deve ancora dimostrare molto e"."Bisognerà attendere per. Quando si parla di Federico sappiamo tutti le doti che ha e quando ha giocato in un determinato ruolo ha reso tanto.e che in questa Juve possa essere determinante come lo era stato due anni fa"."Questa è una domanda che dovresti fare all'allenatore che li ha avuti sotto mano. Quando sei alla Juve devi sempre eccedere, devi dimostrare sempre qualcosa e rendere al massimo.. Quando si è importanti per una squadra le situazioni di posizioni, ruolo o fasi di gioco, si risolvono".