Il passaggio di Dusanallaè uno di quei colpi di mercato che sono destinati a segnare in maniera platonica la storia del calcio, diventando di fatto l’ennesimo trasferimento con partenza da Ponte Vecchio e destinazione Mole Antonelliana. Dalle parti della Continassa l’entusiasmo è alle stelle e ora, i tifosi juventini fanno il conto alla rovescia per assistere alla prima uscita ufficiale dell’attaccante serbo in maglia bianconera che, con ogni probabilità sarà domenica 8 gennaio contro il Verona. Ad esprimere il suo pensiero sulla trattativa Vlahovic è stato uno che ha vestito entrambe le maglie e si tratta dell’ex centrocampista, il quale ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni indove ha parlato anche degli altri temi riguardanti il nostro campionato.‘E’ chiaro che un giocatore come Vlahovic per le qualità che ha non si discute.. Il suo valore lo ha gia dimostrato alla Fiorentina e mi aspetto che faccia lo stesso anche in bianconero, ha tutte le qualità per poter cambiare volto a questa squadra. Con il suo arrivo ne gioverebbe anche, per il modo e le caratteristiche che ha di giocare,’.‘Quella che ci rimette di più è senza ombra di dubbio la Fiorentina. I tifosi si vedono prendere dalla Juve il loro ennesimo pezzo pregiato e, non da meno,. Dovrà essere bravo Italiano a tener alta la concentrazione e sono sicuro che ci riuscirà perche è un grande allenatore’.ma i fattori del rinnovo non passano solo dalla forza di un giocatore. Uno come lui farebbe la differenza in qualsiasi squadra,per tutti’.‘Partiamo dal presupposto che uno. Se però consideriamo le difficoltà che ha avuto Allegri in primis e la Juve poi, non possiamo dire che abbia fallito, anzi. Se vediamo la classifica e l’andamento delle antagoniste, possiamo dire che vuoi o non vuoi la Juve è sempre li e questo è frutto di un grande lavoro., anche se l’Inter a mio avviso è piu forte e alla fine credo che lo rivinceranno loro’.‘Parliamo di due centrocampisti fortissimi e che farebbero comodo a chiunque. Se però dovessi fare una scelta. E’ piu esperto e la Juve ha bisogno anche di giocatori che ti portano esperienza, ma soprattutto conosce gia il campionato italiano e ritroverebbe diversi compagni di Nazionale’.‘Ora penso a fare bene qui a Novara e tentare di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati a inizio stagione. Una volta conclusa questa annataInstagram - fabio.marzano93