La vittoria di ieri sera ha portato una certa dose diin casa, con i bianconeri che ora credono fortemente nella vittoria dell'Europa League. Ma a rubare la scena sono stati i due 'numeri 1' Szczesny e Perin, che al termine del match si sono presentati insieme davanti alle telecamere, a dimostrazione del fatto di come questo gruppo sia unito e coeso, al contrario di quanto immaginavano in molti. A commentare il momento dei bianconeri è stato anche l'ex centrocampista Marco, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in'Questa. Avere la possibilità di avere un gruppo unito è il massimo. E' stato un bel gesto perchè Perin è stato decisivo per la vittoria della Juve e'.. Avere un ragazzo come Perin che si fa trovare sempre pronto quando viene chiamato in causa, da vantaggio all'allenatore così come alla società intera'.'A prescindere dalle situazioni, il giocatore il carattere lo deve sempre tirare fuori. In momenti come questi ti escono delle motivazioni che non pensavi di dover tirare fuori e cerchi di sopperire a tutte le cirocostanze del caso.per ribaltare una situazione incredibile'.'Questo dipenderà soltanto da lui.e se dai tutto puoi sognare. Prima era difficile arrivare a certi livelli con un percorso del genere, ora è più semplice e se ci metti la sua stessa passione poi arrivi ad ottenere questo'.'Stiamo parlando di un giocatore che ha dimostrato sul campo di essere. La società deve essere serena di avere un giocatore del genere e'.'Non penso sia una questione di schemi. A volte si paga la situazione, in questo momento gli si chiede di fare sempre gol e la Juve lo ha preso per quello.. Lui però deve essere tranquillo e continuare a lavorare, sta segnando di meno ma lavora di più per la squadra e questo lo si nota.'.'Le partite devono essere valutate a 360 °. Il Manchester deve ancora giocare il ritorno ma se il Siviglia è li, allora a prescindere da chi passerà'.