Siamo giunti alla vigilia forse della gara più importante della stagione della Juve, quella che deciderà se i bianconeri potranno andare avanti in Europa League, o se invece, dovranno continuare a concentrarsi esclusivamente sulla Coppa Italia e sul campionato, con quest'ultimo che non sembra essere terminato del tutto. Ad analizzare il momento che sta vivendo la Vecchia Signora è stato l'ex bianconero, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in'La Juve ha fin, nulla è compromesso. L'allenatore dovrà essere in grado di preparare al meglio il match e credo che nessuno meglio di lui sappia come fare. Bisogna non dare reazioni, la Juve deve essere quella che fa le azioni e mettere gli altri in condizione di reagire. Deve solo stare attenta ad interpretarla con il giusto approccio'.'Con tutti i problemi che ci sono. Poi, fino a quando la matetmatica non ti condanna devi avere tutti gli obiettivi focalizzati e l'Europa League è uno di quelli che va centrato'.. E' normale che dopo la penalizzazione ricevuta il morale non è elevato, mae le altre squadre non stanno andando meglio'.'Bisogna essere dentro a certi meccanismi per capire queste situazioni. Vedere una società che viene punita per queste situazioni non da un bel segnale,, ma da fuori è troppo facile parlare'.'Adesso è troppo facile parlare. La Juve aveva fatto dei ragionamenti ai quali purtroppo ha dovuto farne a meno. E' un giocatore forte e che poteva dare una mano alla Juve di quest'anno'.'Queste sono valutazioni che deve fare la società. Stiamo parlando di un giocatore giovane, forte e con grandi prospettive di crescita,'.. Alla Juve si cerca sempre di fare il massimo ma si deve anche capire il momento e Allegri in questo è bravissimo'.'Il Napoli sta dimostrando di essere una grande squadra. E' normale che se sei alla Juve e prendi 5 gol viene enfatizzato molto di più, ma non credo che dipenda dalla sentenza inflitta. La squadra si deve concentrare sul terreno di gioco e se incontri un Napoli del genere può capitare anche questo'.