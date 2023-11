Siamo entrati nel vivo delle due settimane di sosta che ci accompagneranno al big match del 26 novembre tra Juve e Inter, dove i bianconeri dovranno dimostrare di poter contendere il tricolore ai nerazzurri, che al momento, sembrano essere i favoriti indiscussi. Ad analizzare quella che sarà la sfida dell'Allianz è stato l'ex centrocampista della Juve, che ha rilasciato delle dichiarazioni in"E' solo questione di motivazioni, ma quando sei in Nazionale sono quasi sempre alte.. Mancini ha fatto vincere un Europeo, poi, l'esclusione dal Mondiale gli è costata cara. Spalletti ha un'eredità da portarsi dietro e deve cercare di centrare l'obiettivo"."Si basa tutto dai risultati che si ottengono. Con Spalletti, giocatori che prima venivano considerati normali, dopo sono risultati decisivi. Ora che i risultati vengono meno l'opinione è diversa, ma si tratta sempre di grandi giocatori e"."C'è una differenza tra le due rose, ma il campo sta dimostrando che entrambe possono affrontare il campionato nel migliore dei modi. Dall'Inter magari ce lo si aspettava, dalla Juve no."Nel calcio italiano possono competere tante squadre, è ancora tutto aperto. L'Inter ha la rosa più ampia e ricca di campioni, iLa Juve però sta dimostrando di potergli tenere testa"."Più che compattezza arretrata credo che lo sia di tutta la squadra.. E' merito dell'allenatore che è riuscito a far capire agli attaccanti che devono correre e quando questo avviene i difensori sono molto più avvantaggiati.. Quando la squadra rende al massimo, il giocatore si esprime per quello che è realmente e questo sta venendo fuori. Più che valutare un singolo giocatore bisogna valutare il lavoro di squadra".. Credo però che Allegri sia contento del rendimento della squadra, poi, è chiaro che se si riuscisse a segnare di più sarebbero tutti più contenti e si soffrirebbe anche meno durante la partita. A volte però, se si vogliono ottenere i risultati va bene anche segnare meno ma portarla a casa".per qualsiasi squadra. Stiamo parlando veramente di un giocatore forte, che è già stato in Italia e ha dimostrato sia con l'Argentina, sia con l'Atletico che tipo di calciatore è realmente.