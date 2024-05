Il noto volto di SkySport Stefano Marchetti ha parlato dell'approdo di Thiago Motta sulla panchina della Juventus e del futuro di Matias Soulè ed Enzo Barrenechea in questa stagione in prestito al Frosinone ma con il futuro ancora incerto, decisioni che verranno prese prossimamente. Le sue parole:- "È il giocatore che la Juventus prenderebbe per primo e su cui investirebbe e lo segue da tempo. Barrenechea e Soulè piacciono molto a Thiago Motta e saranno importanti le discussioni di mercato con il nuovo allenatore".