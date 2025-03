Marchetti su Thiago Motta: 'Al Genoa si vedeva che tatticamente era avanti, ma mediava poco: cacciò Schone dopo pochi allenamenti'

Getty Images

L'ex portiere Federico Marchetti è intervenuto al podcast di Calcio Selvaggio per parlare di Thiago Motta suo ex compagno al Genoa e in Nazionale."Era introverso. Era un giocatore fortissimo, ma non uno di mille parole, infatti vederlo da allenatore mi ha sorpreso. A Genova subentrò in una situazione drammatica, aveva idee importanti ma che non eravamo in grado di proporre. A livello tattico si vedeva che era avanti rispetto ad altri però il contesto era un po' così."Lui appena entrato tagliò subito alcune teste dopo pochi allenamenti: il primo fu Schone, che l'anno prima arrivò in semifinale di Champions con l'Ajax. Era la stella del Genoa, preso per garantirci una salvezza tranquilla e invece ci fu una pesante discussione faccia a faccia. Lì vedevi ancora il suo animo da giocatore. Abbiamo fatto poco e male di quello che ci ha chiesto".