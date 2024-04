Luca Marchetti, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha discusso del futuro di Massimilianosulla panchina della Juventus, sostenendo che, secondo la sua opinione, tale futuro sembra diventare sempre più improbabile.- "Io penso che alla fine le due parti si separeranno e questo potrebbe portare ad un vero e proprio domino, anche perchè all'estero ci sono parecchie panchine che cercano un titolare, come anche in Italia, dove Milan e Napoli sicuramente cambieranno le attuali guide tecniche. Chi arriverà alla Juventus? La società ha scelto da tempo di puntare su Thiago Motta, lui al momento resta il principale indiziato per sostituire Allegri".