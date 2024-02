Ospite di TMW Radio, il giornalista di Sky Lucaha detto la sua anche sul futuro di Massimiliano, alla luce del momento della. Ecco il suo pensiero: "Di sicuro questa crisi che dura da quattro partite ha portato a qualche confronto nel gruppo all'interno degli spogliatoi, ma non credo che il momento attuale possa influire su ciò che accadrà in futuro, che non sanno ancora nemmeno i diretti interessati. Comunque non ci troverei nulla di strano se Allegri rimanesse sulla panchina bianconera pur senza rinnovare, quest'anno tanti allenatori hanno iniziato la stagione con il contratto in scadenza".