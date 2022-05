Luca Marchegiani, a Sky Sport, parla così di Vlahovic.



LE PAROLE - "La faccia di Vlahovic non la condivido: è arrivato alla Juventus e le cose all'inizio gli sono andate anche troppo bene. Si è confrontato con una squadra diversa dalla Fiorentina, ci stanno i momenti senza gol. La vive troppo sul personale: questa frustrazione, la faccia di un ragazzo non solo arrabbiato ma anche frustrato, si riflette sul suo gioco. Dovrebbe star tranquillo, la Juve ha bisogno di lui per vincere la Coppa Italia".