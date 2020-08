Luca Marchegiani ha analizzato la ripresa della Champions League che vedrà la Juventus scendere in campo il 7 agosto contro il Lione per il ritorno degli ottavi di finale: "Serve una testa diversa. Dopo al ripresa del campionato non gioca la fase difensiva come fosse l'ultimo pallone, che era una caratteristica della Juve e delle squadre vincenti. Non è tanto il numero dei gol subiti a dover preoccupare, ma la facilità con la quale va in difficoltà quando trova una squadra che l'attacca. La Juventus fa il suo gioco finché trova avversari che l'aspettano, nel momento in cui va in vantaggio e gli altri provano ad attaccare, e il Lione sarà una squadra che ripartirà, la Juve è debole".