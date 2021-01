"Per me Pirlo merita mezzo voto in più perché pur essendo esordiente ha avuto il coraggio di metterci qualcosa di suo. Deve maturare per migliorare esperienza e il proprio percorso". Così ha parlato Marchegiani negli studi di Sky Sport, valutando il percorso del tecnico bianconero. Alla Juve ha dato 6 come giudizio complessivo, anche se il suo voto fa discutere, perché appena poco prima aveva dichiarato: "Non tengo conto solo del campionato, ma di tutto il percorso, anche europeo". I tifosi bianconeri, allora, sono insorti, ricordando il primo posto nel girone di Champions.