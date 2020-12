Il rigore sbagliato da Cristiano Ronaldo ha fatto discutere dopo il pareggio con l'Atalanta: è uno dei pochi sbagliati dal portoghese in carriera, il primo stagionale su 7 calciati. A commentare l'errore del portoghese è l'ex portiere Luca Marchegiani: "Ronaldo ha tirato tanti rigori, i portieri avversari hanno studiato bene come li calcia e sanno come muoversi - ha detto Marchegiani a Sky Sport - Gollini si è tuffato nello stesso angolo in cui era andato Perin nelle due occasioni precedenti. Hanno capito che li batte a sinistra, ma ieri gli è mancata quella cattiveria che ha di solito".