Fabio, centrocampista dellae canterano del club bianconero, potrebbe finire sul mercato nelle prossime settimane. Il classe 2003 infatti potrebbe lasciare in prestito la Juventus per giocare di più e per accumulare anche esperienza. Luca, ex portiere e ora opinionista di Sky Sport, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al futuro del giocatore.MARCHEGIANI - ''Miretti lo terrei. Dando per scontato che il gioco sarà quello fatto vedere da Thiago motta al Bologna, giocatori che sanno riciclarsi in più zone del campo sono preziosi. Non sarà titolare ma può trarre beneficio da quel tipo di gioco e da un allenatore che chiede tecnica e movimento senza palla. Ci investirei su Miretti''.