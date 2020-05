Luca Marchegiani ex portiere e dirigente sportivo ha parlato ospite a Sky Calcio Club, dando il suo punto di vista sulla situazione dello Scudetto. Ecco le sue dichiarazioni: "Questo campionato è stato giocato per due terzi, manca un terzo alla fine. Se non si dovesse continuare, secondo me, non si dovrebbe assegnare lo Scudetto. Un campionato non finito non può considerarsi concluso. Dire che in ogni caso si farebbe la cosa giusta, ma i risultati bisogna darli, non tanto per lo Scudetto ma per retrocessioni e altri traguardi"