L’ex portiere della Lazio Luca Marchegiani ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dicendo la sua sulla vittoria dell’Inter contro il Milan: "E' troppo presto per dire il campionato sia finito ma quello dell'Inter potrebbe essere l'allungo decisivo. Ha fatto un break importante in 2 settimane. E per le altre recuperare non sarà facile perché un passo falso lo faranno anche loro, tutte lo faranno".