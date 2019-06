Intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l'ormai imminente passaggio di Sarri alla Juventus, l'ex portiere della Lazio Luca Marchegiani ha dichiarato: "Al Napoli ha impiegato poche partite per mettere la sua impronta e la Juventus ha calciatori con grande mentalità. L’unica difficoltà per Sarri sarà quella di entrare nella testa di giocatori di grande esperienza".