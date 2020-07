Luca Marchegiani, ex portiere tra le altre della Lazio, commenta ai microfoni di Sky Sport la partita vinta dalla Juve 4-1 contro il Torino: "Questa Juventus sta smorzando l'entusiasmo delle inseguitrici. E' vero che chi insegue deve pensare a sé stesso, ma ha bisogno di qualche sintomo di cedimento da parte di chi è davanti. Mentre questa Juventus sia per il gioco che per i risultati sembra sempre più sicura".