Luca Marchegiani, ex portiere tra le altre della Lazio, parla ai microfoni di Sky Sport della possibile ripresa della Serie A: "Non mi appassiona il discorso dei playoff, il campionato deve ricominciare per finire. Sono d'accordo con il presidente del Lecce, la classifica va fatta in base alla stagione regolare, ossia che le partite si giochino tutte. Altrimenti diventa tutto arbitrario. Non scorporiamo il problema del calcio da quello delle altre attività che stanno ripartendo. Di criticità ce ne sono tante, ma ci vuole senso di responsabilità. In questo momento chi è fuori è fuori, chi è dentro è dentro: non si può andare dietro alle esigenze di tutti. Ci deve essere un orientamento di maggioranza a cui tutti devono adeguarsi. Chi non se la sente sta fuori. Se un giocatore non se la sente di giocare due mesi in più, allora stia fuori. Germania? Non si può fare un paragone con la Bundesliga per quanto riguarda la ripresa. Da noi sarà un mondo nuovo, molto di più rispetto alla Germania".