Luca Marchegiani parla a Sky Sport delle prestazioni di Pjanic in questo avvio di stagione: "Non è un caso che i registi con Sarri diano sempre il meglio. Succedeva con Jorginho ma anche con Valdifiori all'Empoli. Io ho visto la partita tra Juve e Spal e la regia di Pjanic è stata straordinaria. E' stata una partita facile perché aveva spazio ma Pjanic alterna gioco corto e gioco lungo con grande sapienza e questo è difficile per chi deve giocarci contro perché aumentano le alternative. Inter-Juve? L'entusiasmo per una squadra così e un allenatore così è importante. Ma se dopo sette giornate dovesse essere a punteggio pieno con la vittoria sulla Juve a -5, allora..."