L'ex portiere della Lazioha analizzato l'avvio di stagione della Juventus, spiegando che: "Bisogna fare attenzione a dare giudizi, perché è una stagione particolare nella quale non ci sono state amichevoli e la preparazione è stata molto breve - ha detto Marchegiani a Sky Sport - per questo, soprattutto da chi ha cambiato allenatore o ha completato il mercato una settimana fa, ancora non si può pretendere molto. E secondo me anche la Juventus rientra in questa situazione".