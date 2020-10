L'ex portiere Lucaè tornato sulla mancata presenza del Napoli a Torino e la conseguente vittoria dei bianconeri per 3-0 a tavolino come deciso dal Giudice Sportivo: "Quando si parlava del Napoli che non voleva partire - racconta Marchegiani a Sky Sport - mi chiedevo il motivo, perché secondo me quello era il momento migliore per affrontare la Juventus". Un argomento che ha fatto discutere molto nelle ultime settimane coinvolgendo anche il ministro dello sport Spadafora.