Intervenuto ai microfoni di Sky, l'ex portiere della Lazio, Luca Marchegiani, ha commentato quella che è stata la gara giocata dalla Juve nella sfida di ieri contro l'Inter."La Juventus non poteva fare di meglio di quel che ha fatto ieri sera, se non con qualche giocata individuale in più rispetto a quante se ne sono verificate. Mi aspettavo questa partita dai bianconeri e se la sono giocata così. Poi l’Inter è un po’ più superiore in tutto rispetto ai bianconeri e l’ha dimostrato in campo."