Così Luca Marchegiani poco fa a Sky Sport:"La Juventus dovrà pensare di dover fare a meno di Cristiano Ronaldo, perché lui non sarà eterno. È un giocatore di 36 anni che prima o poi se ne andrà dalla Juve. In questo momento il problema non è il fatto di avere CR7 al top o meno, ma una squadra che si è indebolita. E la società ha speso quest'anno: Arthur, Kulusevski e Chiesa tutti insieme sono costati! Non mi sembra un club che si accontenta di avere Ronaldo e non fa mercato. Semmai ha puntato su giocatori giovani ai quali va dato tempo."