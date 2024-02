La Juve è tornata a vincere nell'utlima uscita contro il Frosinone, anche se il modo in cui sono arrivati i 3 punti ha lasciato molte perplessità. In merito alla gara contro i ciociari ha espresso il suo pensiero anche l'ex portiere Luca Marchegiani, che ne ha parlato così negli studi di Sky Sport."Niente di diverso rispetto da quel che mi aspetto dalla Juve. E’ una partita vinta all’ultimo minuto che poteva finire in pareggio. La Juve non è uscita dal periodo di difficoltà, non era molto diversa da quella di Verona2.