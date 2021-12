Luca, ex portiere della Lazio, ha parlato dagli studi di Sky: ​"Ad Allegri dà fastidio questo, ma quello che non si è ancora visto è un'alternativa a questa mancanza di gestione di cui parla. Adesso ha trovato una fisionomia a livello di modulo, utile per coinvolgere tutti, è un passo intanto. La Juve in Europa ha fatto un grande cammino, un'impresa ad arrivare prima nel girone con il Chelsea.- Difficile dire se vada rinnovato o no. Credo che la continuità di prestazione e fisica sia una delle prime valutazioni che una società deve fare".