Dopo aver centrato l'accesso alle semifinali della Coppa Italia, ora la Juve dovrà preparare al meglio la prossima sfida di campionato contro il Sassuolo, dove sarà imperativo fare bottino pieno. Ad analizzare il cammino della Juve è stato anche l'ex portiere della Lazio Luca Marchegiani, che ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport."La Juve è una squadra che per tanto tempo ha ottenuto risultati superiori a quello che era realmente la superiorità che mostrava in campo, mentre ora è in grande crescita. Sono cresciuti molti giocatori. Weah, in difficoltà in un certo momento di stagione, ora sta bene e sta dando alla Juve quel che si aspettava da lui".