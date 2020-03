Luca Marchegiani parla a Sky Sport delle incognite di questo periodo legate al Coronavirus che tocca inevitabilmente il mondo calcio: "Le incognite sono tante ma è ancora giusto che una macchina come quella dell'organizzazione anche solo di 4 partite dell'Europeo debba continuare. L'assessore Frongia ha fiducia che ci sia regolare svolgimento della competizione. Purtroppo in questo momento viviamo alla giornata. In un momento come questo non dobbiamo fare l'Italia e mettere interessi personali davanti a quelli collettivi. Qui da noi capita spesso. L'interesse collettivo deve essere davanti a quello individuale".