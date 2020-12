Luca Marchegiani ha parlato a Sky Calcio Club evidenziando alcuni problemi nella Juve: "Kulusevski penalizzato da questa posizione, non è abituato a ricevere in quella zona, deve imparare a farlo e inserirsi in queste idee di Pirlo. Ma sta facendo fatica.



Dybala si muove in posizioni diverse per provare a trovare il pallone, ma non va dove lo vuole Pirlo. La Juve deve cercare di far arrivare il pallone davanti e facilitare il compito di tutti. La crescita di Dybala passa dalla crescita del gioco della squadra, questione di inserimento.