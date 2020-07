Luca Marchegiani, a Sky Sport, ha parlato di Juve-Atalanta, in campo questa sera. Poco prima si è però soffermato ancora sul blackout di San Siro, contro il Milan: "Stavano archiviando la stagione, poi blackout. Non me lo sono potuto spiegare, neanche chi ci ha provato ci è riuscito. Sono usciti dal campo, è stato totalmente mentale. E' mancato Dybala, la sua leadership offensiva. Quella difensiva che stava daando De Ligt. I quattro gol? Neanche se giocano in nove li prendono quattro gol...".