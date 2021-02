Luca Marchegiani analizza il momento complicato di Dejan Kulusevski: "Fare la seconda punta è difficile per un giocatore giovane in una gara complicata come quella della Juve in Portogallo - ha detto a Sky Sport - rispetto a quando era abituato ad avere la sua linea laterale ed essere sfruttato per le sue caratteristiche; sapeva che la squadra si aspettava certe cose da lui, e non doveva fare nulla di diverso. A me alla Juve da seconda punta piace, ma sono dell'idea che vada aiutato e aspettato. La Juve è una squadra che quest'anno ha speso tanto e sta rinnovando. Rispetto a quando prese Pogba, che aveva vicino Pirlo e altri giocatori-guida, oggi non ci sono dei leader di centrocampo o punti di riferimento".