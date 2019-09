Luca Marchegiani dice la sua sul momento della Juve: "Secondo me sta soffrendo le squadre che giocano con intensità molto alte - dichiara a Sky Sport -. Il Verona ha fatto una partita incredibile e gli ha messi sotto per diverse fasi di partita, come la Fiorentina il sabato precedente. Sono d'accordo sul gioco offensivo che è ancora work in progress, dove è un po' deludente è l'aspetto difensivo. Era difficile calciare in porta contro la scorsa Juve quando decideva di difendere. Quello che ricordo di tutte le squadre di Sarri è che le sue squadre hanno un'organizzazione difensiva quasi perfetta. Questa Juve sta rischiando tanto. Poteva prendere 2-3 gol dal Verona".