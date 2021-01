Anche ieri contro il Sassuolo la Juventus ha subito gol, errore dei centrali con Defrel che si è inserito nello spazio e ha segnato. Un aspetto da migliorare per i bianconeri, ma che secondo Marchegiani è un problema che riguarda tutte le squadre: "Succede a tutti, è dovuto agli stadi vuoti - ha detto a Sky Sport - E' come se fosse un'amichevole, in questa situazione non è facile rimanere concentrati. Probabilmente è una cosa mia, ma sono fissato su quest'aspetto. La mia convinzione è che con gli stadi pieni ci sarebbe più concentrazione e alcuni gol non sarebbero arrivati".