L'ex portiere della Lazio, Luca Marchegiani, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato della sfida di ieri sera del Mapei Stadium tra Sassuolo e Juventus, ammettendo come a suo modo di vedere i neroverdi abbiano giocato meglio.



'Se guardiamo la partita meglio il Sassuolo della Juventus. Non è stata una scelta di Allegri quella di aspettare i neroverdi negli ultimi 30 metri, voleva che la sua squadra uscisse alta ma non ce l'ha fatta. Alla fine è stata costretta a difendere negli ultimi metri. La partita l'ha fatta il Sassuolo, poi i bianconeri sono stati bravi a sfruttare gli episodi'.