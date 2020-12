1









L'ex portiere Luca Marchegiani ha analizzato la posizione di alcuni singoli nella squadra di Pirlo: "Gli inserimenti di McKennie sono un'arma importante per la Juventus, perché servono per far giocare bene anche tutti gli altri compagni - ha detto a Sky Sport - Tra tutti i centrocampisti, però, quello che secondo me è più adatto a fare il trequartista è Ramsey. Dybala? Io penso che giocherà tanto, chiaramente con caratteristiche diverse da Morata e Ronaldo; ma credo che se più Pirlo riuscirà a portare giocatori vicino all'area di rigore e più Dybala troverà la sua dimensione".