Luca, nell'ultima puntata di Sky Calcio Club, ha parlato così di Paulo Dybala: "Dybala non può essere definito, al momento, un fuoriclasse: ce ne sono 4-5 al mondo. È sicuramente un giocatore di grandissimo talento, che ti può accendere e trovare la giocata giusta. Non è questione di età, ma di continuità: quello che mi hai fatto vedere una volta, il campione lo fa sempre, in tutte le partite".