L'ex portiere della Lazio Luca Marchegiani ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato anche di Cristiano Ronaldo.'Messi? Si parla di talento puro superiore a Ronaldo, ma non è giusto considerare il Mondiale come punto di arrivo. Ronaldo ci è arrivato più in là con gli anni e in un momento non positivo. Io ho tanto rispetto per Ronaldo. Adesso è facile tirargli la croce addosso, ma lui è diverso da tutti gli altri'.